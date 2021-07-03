احدث الأخبار

تجارة المدينة المنورة تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات
أبرز المواد
 أهالي حفر الباطن يشيعون شهيد الدفاع المدني مشعل الحريجي
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة
أبرز المواد
 حرارة الكويت تقترب من «الغليان».. 53.5 مئوية في الظل و70 تحت الشمس
أبرز المواد
 “5” محاضرات دينية وتوعوية في دار التربية الاجتماعية للبنات بالرياض
أبرز المواد
 وكيل “الصحة” يوضح الضرورة العلمية لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا
أبرز المواد
 إقبال كبير من الطلاب في الحصول على لقاح كورونا استعداداً للعودة الحضورية
أبرز المواد
 صحة الشرقية تغلق مختبرًا مخالفًا لتدابير “كورونا” في الخبر
أبرز المواد
 “الحج والعمرة” تجهز مواقع الحجاج قرب الجمرات وتربط إحداثياتها بالبطاقة الذكية
أبرز المواد
 البدء بتطعيم الفئات العمرية من 12 – 18 عاماً بمركز لقاحات البكيرية
أبرز المواد
 الكويت تسجل 1895 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1775
أبرز المواد
 شفهيًا.. “الهلال” يتفاوض مع نجم “الاتحاد” فواز القرني
أبرز المواد
تجارة المدينة المنورة تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات

تجارة المدينة المنورة تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات

أبرز المواد
أهالي حفر الباطن يشيعون شهيد الدفاع المدني مشعل الحريجي

أهالي حفر الباطن يشيعون شهيد الدفاع المدني مشعل الحريجي

أبرز المواد
التحالف: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة

التحالف: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة

أبرز المواد
حرارة الكويت تقترب من «الغليان».. 53.5 مئوية في الظل و70 تحت الشمس

حرارة الكويت تقترب من «الغليان».. 53.5 مئوية في الظل و70 تحت الشمس

أبرز المواد

تجارة المدينة المنورة تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات

تجارة المدينة المنورة تواصل جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات
http://almnatiq.net/?p=1000001
المناطق - واس:

تواصل الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكيد على جميع المجمعات التجارية بعدم إدخال المتسوقين قبل إظهار تطبيق توكلنا، وتطبيق التباعد الجسدي، وعدم التزاحم داخل وخارج مراكز التسوق، والتشديد على المنشآت التجارية داخل المولات والمحال التي لديها تراخيص بالتخفيضات والمسابقات لمنع أي تسبب محتمل في التزاحم.

وأوضح فرع الوزارة بالمنطقة أنه ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22 / 12 / 1442هـ – 1 / 8 / 2021م لن يسمح بدخول غير المحصنين للمنشآت التجارية والمراكز والمولات، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية نفذت 6043 زيارة تفتيشية خلال شهر يونيو لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بالإجراءات الاحترازية في المجمعات التجارية، وورش السيارات وأماكن التخفيضات، وأسفرت نتائج الزيارات عن تحرير 54 مخالفة فورية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع، تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

روابط ذات صلة

أهالي حفر الباطن يشيعون شهيد الدفاع المدني مشعل الحريجي

أهالي حفر الباطن يشيعون شهيد الدفاع المدني مشعل الحريجي
التحالف: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة

التحالف: اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة
حرارة الكويت تقترب من «الغليان».. 53.5 مئوية في الظل و70 تحت الشمس

حرارة الكويت تقترب من «الغليان».. 53.5 مئوية في الظل و70 تحت الشمس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*