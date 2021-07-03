بلدية محافظة أملج 194 بلاغ خلال شهر يونيو

المناطق- أملج - فايز السميري:

سجلت إحصائية صادرة عن بلدية محافظة أملج أن قسم الطوارئ تلقى عبر الرقم المخصص لملاحظات المواطنين ” 940 ” ونظام الرد الآلي للبلاغات خلال شهر يونيو حوالى 194 بلاغ وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس – عوده بن خلف العنزي أنه تم التعامل بشكل مباشر مع تلك البلاغات وتوجيهها للإدارات والأقسام التابعة للبلدية ومتابعة معالجتها وفق الإجراءات المحددة لذلك.



مبيناً أن بلاغات الأسواق والمحلات التجارية سجلت النسبة الأعلى من إجمالي البلاغات بمعدل 48 بلاغاً , وخدمات صيانة الكهرباء بـ 33 بلاغاً والنظافة العامة 31 بلاغ وسجلت بلاغات الإصحاح البيئي 25 بلاغ والطرق وشبكات الخدمات العامة 23 بلاغاً , بينما كانت أقل نسبة بلاغات موجهة للمباني والتعديات بمعدل 16 بلاغ تليها بلاغات الحدائق والمرافق العامة سجلت 18 بلاغ ، تم الإبلاغ عنها من قبل المواطنين.



ولفت المهندس العنزي إلى أن تفاعل المواطن والمقيم مع أعمال وجهود البلدية يعدّ من العناصر الفعالة في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والأسواق، مشير إلى أن الرقابة المجتمعية أسهمت بشكل كبير في ضبط المخالفات والحد منها خلال الفترة الماضية مجددا الدعوة للمواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية للإبلاغ عن المخالفين فيما يخص الخدمات البلدية من أجل الحفاظ على سلامة المحافظة.