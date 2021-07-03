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ممرضة بالعاصمة المقدسة تشكو من اعتداء أحد المُراجعين عليها بسبب “الكمامة”

ممرضة بالعاصمة المقدسة تشكو من اعتداء أحد المُراجعين عليها بسبب “الكمامة”
http://almnatiq.net/?p=1000008
المناطق - مكة المكرمة:

اشتكت ممرضة في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة من تعرضها لاعتـداء لفظي بواسطة أحد المُراجعين؛ بسبب مطالبته بارتداء الكمامة والتأكد من تطبيق “توكلنا”.   

وأبرزت الممرضة ، أنها فوجئت أمس الأول (الخميس) خلال عملها في بوابة مركز فحص ما قبل الزواج بأحد المستشفيات بمحاولة دخول أحد المُراجعين دون ارتداء الكمامة.   

وأوضحت أنها طلبت منه ارتداء الكمامة وإظهار تطبيق “توكلنا” لكنه تلفظ عليها أمام زملائها وحاول الاعتداء عليها جسدياً، قبل أن يتدخل حارس أمن ويمنعه من ذلك.   

ونوهت إلى أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً بالواقعة بعد تلقيها بلاغاً بها؛ تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية ومن ثم رفعها لجهات الاختصاص.

وفقًا لـ “سبق”

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