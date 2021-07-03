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خبير جوي: 5 مدن كويتية وعراقية سجلت المراكز الأولى عالمياً في ارتفاع الحرارة

خبير جوي: 5 مدن كويتية وعراقية سجلت المراكز الأولى عالمياً في ارتفاع الحرارة
http://almnatiq.net/?p=1000014
المناطق - وكالات:

كشف الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن تسجيل 5 مدن كويتية وعراقية المراكز الأولى في ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.   

وقال الحصيني، إن محافظة الجهراء سجلت المركز الأول بدرجة حرارة وصلت إلى 53.5 درجة، ومن ثم مدينة مطربة بـ 52.8 درجة، ومدينة الصابرية بـ 52 درجة حرارة.   

وأضاف أن مدينتين عراقيتين جاءتا في المركزين الرابع والخامس، مبيناً أن هناك تنافساً بين المدن الكويتية والعراقية في تسجيل المراكز الأولى للحرارة لكن ذلك يعتبر أمراً عادياً يحدث كل سنة.

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