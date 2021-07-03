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الكويت تشيد بجهود المملكة لحل الأزمة في اليمن

الكويت تشيد بجهود المملكة لحل الأزمة في اليمن
http://almnatiq.net/?p=1000017
المناطق - واس:

أشادت وزارة الخارجية بدولة الكويت بالجهود المتواصلة والمستمرة للمملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن.

وأعربت في بيان أمس، عن ترحيبها باللقاء الذي جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أسفر عن توافق لوقف أشكال التصعيد كافة.

واختتمت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها بتجديد ترحيبها بهذا التوافق، داعيةً الأطراف المعنية بأهمية استكمال الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض بغية عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى ربوع اليمن.

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