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“الداخلية”: منع سفر المواطنين إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية

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“الداخلية”: منع سفر المواطنين إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية

“الداخلية”: منع سفر المواطنين إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية
http://almnatiq.net/?p=1000022
المناطق - واس:

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا (كوفيد ـ 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، فقد تقرر ما يلي:
1 – منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقًا، كما تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية؛ إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا.
2- إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.
3 – يستثنى من ذلك المواطنون المتواجدون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.
4 – يكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها؛ توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.

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