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استشاري أمراض معدية يكشف سبب تزايد حالات الإصابة بـ”كورونا” في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1000031
المناطق - الرياض:

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة بالمملكة.  

وقال الدكتور الشهري خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن ارتفاع الحالات المصابة بـ”كورونا” يرجع إلى عدة أسباب منها عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتساهل، ووجود حالة من الاطمئنان بعد تلقي اللقاح وعدم الاستمرار في الاشتراطات الصحية.   

وأضاف أن سرعة أخذ اللقاح المضاد للفيروس كان سبباً في انخفاض نسب الحالات الحرجة بالعناية المركزة، لافتاً إلى أن أغلب الحالات الحرجة الموجودة بالمستشفيات الآن لم تحصل على اللقاح.  

ونصح الجميع كباراً وصغاراً بضرورة أخذ اللقاح، خاصة أن المملكة قدمت الغالي والنفيس ووفرت اللقاح في العديد من المراكز الصحية المعتمدة، داعياً المؤسسات الحكومية والخاصة لأخذ إجراءات أشد ضد الموظفين لحثهم على أخذ اللقاح.  

وحول ظهور حالات متحورة من الفيروس مثل “دلتا” أو “دلتا بلس”، أفاد بأن هذه المتحورات ستستمر، متوقعاً أن يكون هناك جرعات معززة للقاح بعد أن تعود الحياة لطبيعتها. 

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