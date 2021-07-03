أمير القصيم ونائبه يعزيان مدير الأحوال المدنية بالمنطقة في وفاة والدته رحمها الله

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لمدير عام الأحوال المدنية بمنطقة القصيم مطلق الثبيتي في وفاة والدته رحمها الله.



وسأل سموهما خلال اتصال هاتفي أجراه مع مدير عام أحوال منطقة القصيم ، الله سبحانه أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ، ويسكنها فسيح جناته ، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.



من جانبه، قدم مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة القصيم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على مواساتهما لهم، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب لهما الأجر والمثوبة.