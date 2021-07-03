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«الصحة»: 99% من مصابي كورونا المنومين بالعناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح

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«الصحة»: 99% من مصابي كورونا المنومين بالعناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح

«الصحة»: 99% من مصابي كورونا المنومين بالعناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1000053
المناطق - الرياض

قالت وزارة الصحة، إن النتائج في المملكة أظهرت بأن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح، خلال المدة من 28 ديسمبر 2020م إلى 7 يونيو 2021م.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ تضمنت تسجيل (1338) حالة مؤكدة وتعافي (1208) حالات، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12288) حالة منها (1374) حالة حرجة, ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى (490464)، وحالات التعافي (470328) حالة، في حين تم تسجيل (16) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (7848) حالة.

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