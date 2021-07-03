احدث الأخبار

مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بتفجير انتحاري في العاصمة الصومالية
أبرز المواد
 «الصحة»: 99% من مصابي كورونا المنومين بالعناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح
محليات
 بيرو تبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا بالفوز على باراغواي بركلات الترجيح
أبرز المواد
 البرازيل تتأهل لقبل نهائي كوبا أمريكا بعد فوزها على تشيلي
أبرز المواد
 تدمير مسيرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقت باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 طقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية و الرياض و المدينة
أبرز المواد
 أمير القصيم ونائبه يعزيان مدير الأحوال المدنية بالمنطقة في وفاة والدته رحمها الله
أبرز المواد
 استشاري أمراض معدية يكشف سبب تزايد حالات الإصابة بـ”كورونا” في المملكة
أبرز المواد
 ماهي الفئة المُستثناة من قرار تعليق القدوم من 4 دول بينها الإمارات؟
أبرز المواد
 “مجلس التعاون الخليجي” يؤكد على ضرورة استجابة طرفي اتفاق الرياض لدعوة المملكة
محليات
 نصائح لتجنب الأمراض الناتجة عن الطقس الحار
أبرز المواد
 “الداخلية”: منع سفر المواطنين إلى عددٍ من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية
أبرز المواد
مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بتفجير انتحاري في العاصمة الصومالية

مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بتفجير انتحاري في العاصمة الصومالية

أبرز المواد
«الصحة»: 99% من مصابي كورونا المنومين بالعناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح

«الصحة»: 99% من مصابي كورونا المنومين بالعناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح

محليات
بيرو تبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا بالفوز على باراغواي بركلات الترجيح

بيرو تبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا بالفوز على باراغواي بركلات الترجيح

أبرز المواد
البرازيل تتأهل لقبل نهائي كوبا أمريكا بعد فوزها على تشيلي

البرازيل تتأهل لقبل نهائي كوبا أمريكا بعد فوزها على تشيلي

أبرز المواد

مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بتفجير انتحاري في العاصمة الصومالية

مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بتفجير انتحاري في العاصمة الصومالية
أرشيفية
http://almnatiq.net/?p=1000055
المناطق - واس

قتل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب ثمانية آخرون بهجوم انتحاري استهدف أمس مقهى في شمال العاصمة الصومالية مقديشو.
وقالت مصادر أمنية إن المهاجم كان يرتدي حزاما ناسفا استهدف مقهى يقع قرب مؤسسات حكومية محصنة بحماية كثيفة، لافتة النظر إلى أنه ما يزال التحقيق جاريا. وذكرت المصادر أن المقهى كان مكتظا عند وقوع الانفجار، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف نقلت الجثث والجرحى في مكان الحادث الذي طوقته قوات الأمن.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

روابط ذات صلة

بيرو تبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا بالفوز على باراغواي بركلات الترجيح

بيرو تبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا بالفوز على باراغواي بركلات الترجيح
البرازيل تتأهل لقبل نهائي كوبا أمريكا بعد فوزها على تشيلي

البرازيل تتأهل لقبل نهائي كوبا أمريكا بعد فوزها على تشيلي
تدمير مسيرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقت باتجاه خميس مشيط

تدمير مسيرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقت باتجاه خميس مشيط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*