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رسميا.. نجم كرة اليد المصرية ينتقل إلى برشلونة الإسباني (صور)

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رسميا.. نجم كرة اليد المصرية ينتقل إلى برشلونة الإسباني (صور)

رسميا.. نجم كرة اليد المصرية ينتقل إلى برشلونة الإسباني (صور)
http://almnatiq.net/?p=1000058
المناطق - وكالات

أعلن نادي الشارقة الإماراتي في بيان رسمي اليوم الجمعة، موافقته على طلب نادي برشلونة الإسباني ضم لاعبه المصري علي زين العابدين في الموسم المقبل.

وأصبح علي زين أول لاعب مصري في التاريخ يدخل أسوار برشلونة بطل أوروبا بكرة اليد الموسم الماضي.

كما بات علي زين ثالث لاعب عربي يمثل برشلونة في كرة اليد بعد التونسيين وائل جلوز ووليد بين عمور.

وسيلعب علي زين مع برشلونة بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء مشاركته مع مصر في أولمبياد طوكيو المقبلة.

ويعد علي زين أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة منتخب مصر الذي حصل على المركز السابع في بطولة كأس العالم الأخيرة لكرة اليد “مصر 2021”.

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