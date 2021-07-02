المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمنت أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة و محافظات العقيق و المخواة و المندق و بلجرشي و غامد الزناد , والأجزاء المجاورة لها.