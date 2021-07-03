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واشنطن تعرض مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن قيادي بالقاعدة

واشنطن تعرض مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن قيادي بالقاعدة
http://almnatiq.net/?p=1000065
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، تقديم مكافأة تصل إلى أربعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوسي، القيادي البارز في تنظيم القاعدة، ويتلقى الأوامر من قيادة التنظيم في إيران.

ودعا حساب “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية في تغريدة على تويتر إلى تقديم معلومات عن الإرهابي المطلوب للعدالة.

وجاء في التغريدة “ترك هذا الإرهابي بلده السودان ليتلقى الأوامر من قيادة القاعدة في إيران ليعيث خرابا في اليمن وأهله”.

وأشارت التغريدة إلى أن القوسي يعرف أيضا باسم الشيخ حبيب السوداني ومحمد صلاح أحمد.

وظهر في التسجيلات المصورة للتنظيم، مشجعا على شن الهجمات المنفردة ضد الولايات المتحدة.

ودعت الخارجية إلى التبليغ نصيا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال.

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