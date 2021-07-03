معارك شرسة غرب مأرب ومقتل 13 حوثياً

المناطق - الرياض

لقي أكثر من 13 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، أمس الجمعة، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني إن الجنود “أفشلوا محاولة تسلل عناصر حوثية باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح”.

وأكد مصرع أكثر من 13 حوثياً وجرح آخرين فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين أسلحتهم وجثث قتلاهم.

وأضاف أن الجيش استعاد عدداً من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات حوثية في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح، وألحق بالميليشيا الإنقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي جبهة صرواح، أسقطت دفاعات الجيش اليمني، طائرة انتحارية مسيّرة تابعة للميليشيا الإيرانية أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مشاهد مصورة من المعارك الشرسة التي يخوضها ضد عناصر الميليشيات الحوثية غرب مأرب.