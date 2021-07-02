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فيديو طريف لشاب يخطف “حاشي” من أمام أمه لإبعادهما عن الطريق

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فيديو طريف لشاب يخطف “حاشي” من أمام أمه لإبعادهما عن الطريق

فيديو طريف لشاب يخطف “حاشي” من أمام أمه لإبعادهما عن الطريق
http://almnatiq.net/?p=1000071
المناطق - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب ينقذ ناقة وحاشيها بشكل طريف، بعدما وقفا في منتصف طريق سريع.

ووفق الفيديو، الذي تناقلته مواقع أجنبية، رفضت الناقة والحاشي التحرك من الطريق، ما اضطر الشاب أن يوقف سيارته ويحمل الحاشي الصغير ويهرب به لمكان بعيد عن الطريق، وظلت الناقة تطارده.

وأثنى بعض المعلقين على الفيديو على مبادرة الشاب من خلال عدم الاكتفاء بتغيير مساره فقط والعبور كون وجود الناقة والحاشي يشكل خطراً، بينما رأى آخرون أنه خاطر بحمل الحاشي من أمام أمه، التي كان يمكن أن تهجم عليه.

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