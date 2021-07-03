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“فهد الطبية” توضح أعراض تضخم الكبد وطرق الوقاية منه

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“فهد الطبية” توضح أعراض تضخم الكبد وطرق الوقاية منه

“فهد الطبية” توضح أعراض تضخم الكبد وطرق الوقاية منه
http://almnatiq.net/?p=1000074
المناطق - الرياض

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أن أعراض تضخم الكبد تضم الغثيان والقيء إضافة إلى وجود ألم في البطن، وهي علامة على وجود بعض الأمراض المحددة.

وقالت إن التضخم عبارة عن حالة يكون فيها الكبد أكبر من الحجم الطبيعي، مبينةً أنها علامة على وجود مشكلة محددة مثل مرض بالكبد أو فشل القلب الاحتقاني أو السرطان.

وأضافت أن طرق الوقاية تتمثل في اتباع نظام غذائي صحي، والإقلاع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي، وتجنب التعرض المباشر للكيماويات، وأخيراً استشارة الطبيب عند تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية.

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