احدث الأخبار

لقطة مذهلة.. “عين النار” في قلب المحيط “فيديو”
أبرز المواد
 “فهد الطبية” توضح أعراض تضخم الكبد وطرق الوقاية منه
صحة
 فيديو طريف لشاب يخطف “حاشي” من أمام أمه لإبعادهما عن الطريق
منوعات
 معارك شرسة غرب مأرب ومقتل 13 حوثياً
أبرز المواد
 واشنطن تعرض مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن قيادي بالقاعدة
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 رسميا.. نجم كرة اليد المصرية ينتقل إلى برشلونة الإسباني (صور)
أبرز المواد
 مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بتفجير انتحاري في العاصمة الصومالية
أبرز المواد
 «الصحة»: 99% من مصابي كورونا المنومين بالعناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح
محليات
 بيرو تبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا بالفوز على باراغواي بركلات الترجيح
أبرز المواد
 البرازيل تتأهل لقبل نهائي كوبا أمريكا بعد فوزها على تشيلي
أبرز المواد
 تدمير مسيرة حوثية مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقت باتجاه خميس مشيط
أبرز المواد
لقطة مذهلة.. “عين النار” في قلب المحيط “فيديو”

لقطة مذهلة.. “عين النار” في قلب المحيط “فيديو”

أبرز المواد
“فهد الطبية” توضح أعراض تضخم الكبد وطرق الوقاية منه

“فهد الطبية” توضح أعراض تضخم الكبد وطرق الوقاية منه

صحة
فيديو طريف لشاب يخطف “حاشي” من أمام أمه لإبعادهما عن الطريق

فيديو طريف لشاب يخطف “حاشي” من أمام أمه لإبعادهما عن الطريق

منوعات
معارك شرسة غرب مأرب ومقتل 13 حوثياً

معارك شرسة غرب مأرب ومقتل 13 حوثياً

أبرز المواد

لقطة مذهلة.. “عين النار” في قلب المحيط “فيديو”

لقطة مذهلة.. “عين النار” في قلب المحيط “فيديو”
http://almnatiq.net/?p=1000077

وثقت الكاميرات لحظات مذهلة، حيث رصدت ألسنة اللهب وهي تحدث انفجارا هائلا إثر اندلاع حريق في خط أنابيب في خليج المكسيك بالمحيط الأطلنطي.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، السبت، أن الحريق اندلع الجمعة إثر تسرب غاز من خط أنابيب قرب شبه جزيرة يوكاتان.

ووصفت النيران وهي تتدفق في مياه المحيط على شكل دائرة بأنها “عين النار”.

وأظهر الفيديو الصادم سطح المحيط وهو يغلي بلهب برتقالي يخرج من تحت الماء، كما لو أنه كان حمم اللافا التي تخرج من جوف البركان.

وقالت شركة بترول تابعة للحكومة المكسيكية إن الحريق استمر 5 ساعات قبل أن يتم إخماده.

وبدأت القصة في الساعة الخامسة فجرا، عندما رصدت شركة “بيميكس” حدوث تسرب في أحد خطوط الأنابيب، وعلى الفور بدأت طواقم الشركة في إغلاق صمامات الربط في خط الأنابيب، والشروع في إخماد الحريق، واستكمال ذلك عند العاشرة صباحا.

وعلق غوستافو أمبوغناني من منظمة السلام الأخضر في المكسيك على الحريق.

وقال: “هذه هي المخاطر التي نواجهها على أساس يومي”، مشيرا إلى أن حركته تطالب بتغيير نموذج الطاقة هذا لأضراره البيئية.

روابط ذات صلة

معارك شرسة غرب مأرب ومقتل 13 حوثياً

معارك شرسة غرب مأرب ومقتل 13 حوثياً
واشنطن تعرض مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن قيادي بالقاعدة

واشنطن تعرض مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن قيادي بالقاعدة
رسميا.. نجم كرة اليد المصرية ينتقل إلى برشلونة الإسباني (صور)

رسميا.. نجم كرة اليد المصرية ينتقل إلى برشلونة الإسباني (صور)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*