لقطة مذهلة.. “عين النار” في قلب المحيط “فيديو”

وثقت الكاميرات لحظات مذهلة، حيث رصدت ألسنة اللهب وهي تحدث انفجارا هائلا إثر اندلاع حريق في خط أنابيب في خليج المكسيك بالمحيط الأطلنطي.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، السبت، أن الحريق اندلع الجمعة إثر تسرب غاز من خط أنابيب قرب شبه جزيرة يوكاتان.

ووصفت النيران وهي تتدفق في مياه المحيط على شكل دائرة بأنها “عين النار”.

وأظهر الفيديو الصادم سطح المحيط وهو يغلي بلهب برتقالي يخرج من تحت الماء، كما لو أنه كان حمم اللافا التي تخرج من جوف البركان.

وقالت شركة بترول تابعة للحكومة المكسيكية إن الحريق استمر 5 ساعات قبل أن يتم إخماده.

This is actually real, the sea is on fire 😮

Cased by a Ruptured Gas Pipeline in the Gulf of Mexico.

pic.twitter.com/Ocn7dHR9hq

— Safwan AhmedMia (@SuperSaf) July 3, 2021