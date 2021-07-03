احدث الأخبار

ارتفاع عدد القتلى في المبنى المنهار في فلوريدا إلى 22
أبرز المواد
 لقطة مذهلة.. “عين النار” في قلب المحيط “فيديو”
أبرز المواد
 “فهد الطبية” توضح أعراض تضخم الكبد وطرق الوقاية منه
صحة
 فيديو طريف لشاب يخطف “حاشي” من أمام أمه لإبعادهما عن الطريق
منوعات
 معارك شرسة غرب مأرب ومقتل 13 حوثياً
أبرز المواد
 واشنطن تعرض مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن قيادي بالقاعدة
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 رسميا.. نجم كرة اليد المصرية ينتقل إلى برشلونة الإسباني (صور)
أبرز المواد
 مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بتفجير انتحاري في العاصمة الصومالية
أبرز المواد
 «الصحة»: 99% من مصابي كورونا المنومين بالعناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح
محليات
 بيرو تبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا بالفوز على باراغواي بركلات الترجيح
أبرز المواد
 البرازيل تتأهل لقبل نهائي كوبا أمريكا بعد فوزها على تشيلي
أبرز المواد
ارتفاع عدد القتلى في المبنى المنهار في فلوريدا إلى 22

ارتفاع عدد القتلى في المبنى المنهار في فلوريدا إلى 22

أبرز المواد
لقطة مذهلة.. “عين النار” في قلب المحيط “فيديو”

لقطة مذهلة.. “عين النار” في قلب المحيط “فيديو”

أبرز المواد
“فهد الطبية” توضح أعراض تضخم الكبد وطرق الوقاية منه

“فهد الطبية” توضح أعراض تضخم الكبد وطرق الوقاية منه

صحة
فيديو طريف لشاب يخطف “حاشي” من أمام أمه لإبعادهما عن الطريق

فيديو طريف لشاب يخطف “حاشي” من أمام أمه لإبعادهما عن الطريق

منوعات

ارتفاع عدد القتلى في المبنى المنهار في فلوريدا إلى 22

ارتفاع عدد القتلى في المبنى المنهار في فلوريدا إلى 22
http://almnatiq.net/?p=1000080
المناطق - واس

ارتفع عدد القتلى جراء المبنى المنهار في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 22 شخصًا بعدما عثرت فرق البحث والإنقاذ على أربع جثث بين الأنقاض، في حين أخطرت السلطات السكان بإخلاء مجمع سكني آخر لعدم سلامته.
وبعد العثور على الجثث الأربع أمس الجمعة لا يزال نحو 126 من سكان المبنى المنهار في عداد المفقودين.

روابط ذات صلة

لقطة مذهلة.. “عين النار” في قلب المحيط “فيديو”

لقطة مذهلة.. “عين النار” في قلب المحيط “فيديو”
معارك شرسة غرب مأرب ومقتل 13 حوثياً

معارك شرسة غرب مأرب ومقتل 13 حوثياً
واشنطن تعرض مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن قيادي بالقاعدة

واشنطن تعرض مكافأة ضخمة مقابل معلومات عن قيادي بالقاعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*