العثور على مفقود صحراء القويعية متوفى

العثور على مفقود صحراء القويعية متوفى

منطقة الرياض
ارتفاع عدد القتلى في المبنى المنهار في فلوريدا إلى 22

ارتفاع عدد القتلى في المبنى المنهار في فلوريدا إلى 22

أبرز المواد
لقطة مذهلة.. “عين النار” في قلب المحيط “فيديو”

لقطة مذهلة.. “عين النار” في قلب المحيط “فيديو”

أبرز المواد
“فهد الطبية” توضح أعراض تضخم الكبد وطرق الوقاية منه

“فهد الطبية” توضح أعراض تضخم الكبد وطرق الوقاية منه

صحة

العثور على مفقود صحراء القويعية متوفى

العثور على مفقود صحراء القويعية متوفى
http://almnatiq.net/?p=1000083
المناطق - الرياض

عثر فريق غوث للبحث، اليوم السبت، على مفقود صحاري محافظة القويعية بمنطقة الرياض، متوفى، وذلك بعد ساعات من البحث عنه بواسطة الطيران الشراعي.

وذكر الفريق–عبر تويتر- «بكل أسى وحزن.. عثر على المفقود ميتًا، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وجميع موتى المسلمين وأحسن عزاء ذويه»، وأنه تم العثور على المفقود من خارج الفريق.

كان فريق غوث تلقى بلاغًا عن مفقود بصحاري ضواحي محافظة القويعية غرب مدينة الرياض، وعلى الفور انطلق أعضاء الفريق للبحث عنه.

روابط ذات صلة

“فهد الطبية” توضح أعراض تضخم الكبد وطرق الوقاية منه

“فهد الطبية” توضح أعراض تضخم الكبد وطرق الوقاية منه
“5” محاضرات دينية وتوعوية في دار التربية الاجتماعية للبنات بالرياض

“5” محاضرات دينية وتوعوية في دار التربية الاجتماعية للبنات بالرياض
مكافحة المخدرات: القبض على شخصين في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مكافحة المخدرات: القبض على شخصين في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*