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النصر يتمسك بمواجهة تراكتور على «مرسول بارك»

النصر يتمسك بمواجهة تراكتور على «مرسول بارك»
http://almnatiq.net/?p=1000089
المناطق - الرياض

واصلت إدارة نادي النصر إصرارها على خوض فريقها لكرة القدم مباراته في دوري الـ16 لدوري أبطال آسيا أمام تراكتور الإيراني يوم 14 سبتمبر المقبل، على ملعب «مرسول بارك» الخاص بالنادي، وذلك من خلال إرسال خطاب رسمي للاتحاد الآسيوي بهذا المعنى.

وجاء في خطاب النصر للاتحاد الآسيوي، أنَّ خوض المباراة على «مرسول بارك، هو حق أصيل مكفول للنادي بموجب لوائح بطولة دوري أبطال آسيا.

وأوضح النصر في خطابة أن لائحة المسابقة التي أعلنها الاتحاد الآسيوي تنص على حق الفريق الذي يتصدر مجموعته في أن يلعب مباراته في دور الـ16 على ملعبه، وبما أن النصر تمكن من إنهاء مرحلة المجموعات في صدارة المجموعة الرابعة فمن حقه مواجهة تراكتور في ملعب «مرسول بارك».

يأتي إرسال النصر خطابًا للاتحاد الآسيوي تجسيدًا لموقف النادي الذي أعلنه مسلي آل معمر رئيس النادي مطلع شهر مايو الماضي، حين أكّد رفض ناديه مواجهة تراكتور على أرض محايدة.

وأكَّد مسلي آل معمر أن النصر متمسك بما تم الإعلان عنه من أن متصدر المجموعة يلعب مباراة دور الـ16 على أرضه. جاء ذلك تعقيبًا على تأكيد الإعلامي وليد الفراج وقتها، أنَّه تلقى رسميًا ما يفيد بأن النصر سيواجه الفريق الإيراني على ملعب محايد وليس على ملعب «مرسول بارك».

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