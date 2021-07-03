جامعة الأمير سطام تبدأ غداً القبول الإلكتروني للطلاب لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

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تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً الأحد، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ ،

في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح ، وفي فروع الجامعة بمحافظات حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب : www.rbu-admit.edu.sa، ويستمر القبول حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442 هـ.

ودعت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة، الطلاب لزيارة بوابة القبول الموحد؛ لمعرفة تفاصيل الجدول الزمني ومعايير وإجراءات القبول والتخصصات المتاحة.