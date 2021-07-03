مصر.. السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية القريبة من ليبيا

مصر.. السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية القريبة من ليبيا

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القاعدة الجديدة قريبة من ميناء جرجوب التجاري ومحطة الضبعة النووية

مصر.. السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية القريبة من ليبيا

مصر.. السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية القريبة من ليبيا
http://almnatiq.net/?p=1000101
المناطق - الرياض

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بحضور دولي وإقليمي، كما سيشهد حفل الافتتاح مناورات عسكريه تحت عنوان “قادر 2020-2021” تشارك فيها أحدث الوحدات العسكرية البحرية والجوية والبرية.

القاعدة الجديدة قريبة من ميناء جرجوب التجاري ومحطة الضبعة النووية.

وستشمل أرصفة بحرية تصلح لرسو كافة أنواع السفن والقطع البحرية، توفر الخدمات اللوجستية للسفن.

ومن بين المهام حماية المياه الإقليمية، والشواطئ المصرية والتسلل إليها، وحركة السفن من وإلى الموانئ المصرية.

وتقع القاعدة بالقرب من ليبيا، وتشمل مهامها أكثر من ألفي كيلومتر على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر إضافة إلى تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس.

ويأتي افتتاح القاعدة في ضوء اتفاقيات مبرمة حديثا بشأن شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

في يوليو 2017، افتتحت مصر قاعدة “محمد نجيب” الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، في مدينة الحمام بمرسى مطروح، إلى جانب قاعدة “سيدي براني” التي تبعد مئة كيلومتر من حدود مصر مع ليبيا.

وفي يناير 2020، افتتح السيسي قاعدة “برنيس” العسكرية البحرية الأكبر في البحر الأحمر.

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