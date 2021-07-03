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طفل يمني يروي مأساته مع ألغام الحوثي: قتلت أبي وأمي وأخي وأختي

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طفل يمني يروي مأساته مع ألغام الحوثي: قتلت أبي وأمي وأخي وأختي

طفل يمني يروي مأساته مع ألغام الحوثي: قتلت أبي وأمي وأخي وأختي
http://almnatiq.net/?p=1000104
المناطق - الرياض

روى الطفل اليمني عبده الزريقي البالغ من العمر 14 عامًا، من منطقة الرمة التابعة لمديرية المخا، المآسي التي حدثت له من جراء ألغام الحوثي حيث فقد والده ووالدته وأخاه وأخته في حوادث متفرقة.

وفي تقرير لمشروع (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام –عبر موقعه الإلكتروني- قال الطفل الزريقي : «لقد أخذت مني الألغام أغلى ما أملك، فقد أخذت مني أبي وأمي وأخي وأختي في حوادث متفرقة»، وأن والده ترك له خمسةَ أولاد وخمسةِ بنات، فترك دراسته وتحرك للعمل مع المزارعين والعمال.

وحول تفاصيل ما حدث لأسرته، قال الزريقي، إنَّ والده كان عائدًا من السوق قبل أربع سنوات من الآن، وانفجر بسيارته لغم حوثي تسبب بمقتله وإعطاب سيارته، وبعد مرور ثلاثة أعوام من حادثة أبيه تلقى خبر انفجار لغم بمزرعتهم وتسبّب بمقتل أمه وأخيه وأخته.

وأضاف أن ألغام الحوثي لم تكتفِ بأسرته بل أخذت آخر مصدر رزق له، حيث انفجر لغم في بقرتين يمتلكهما أثناء مرورهما بجانب المزارع.

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