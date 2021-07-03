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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس الولايات المتحدة بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس الولايات المتحدة بذكرى استقلال بلاده

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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس الولايات المتحدة بذكرى استقلال بلاده

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس الولايات المتحدة بذكرى استقلال بلاده
http://almnatiq.net/?p=1000107
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

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