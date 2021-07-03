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المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

المركز الوطني للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=1000109
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل محافظات بدر ووادي الفرع وينبع، تستمر حتى الساعة الـ 7 مساء.

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