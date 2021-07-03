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الحج: الحاج المحصن المتعافى من كورونا لا يلزمه أخذ الجرعة الثانية من اللقاح

الحج: الحاج المحصن المتعافى من كورونا لا يلزمه أخذ الجرعة الثانية من اللقاح
http://almnatiq.net/?p=1000115
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة أن الشخص المتعافى من كورونا ممن تم قبولهم لأداء مناسك الحج لهذا العام لا يلزمه أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا بل يكتفي بجرعة واحدة فقط.

ويأتي ذلك في وقت شددت وزارة الحج على جميع المتأهلين لأداء الحج على ضرورة حصولهم على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج وذلك بزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

من جانبها كشفت وزارة الصحة أن التطعيمات اللازمة باللقاحات لأداء الحج هي لقاحات “الحمى الشوكية” و”الإنفلونزا الموسمية” إضافة إلى اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي يعد أحد الشروط الأساسية للتسجيل للحج مع ضرورة استكمال جرعتي لقاح كوفيد-19.

ونصحت وزارة الصحة بأخذ تطعيمات الحج “الحمى الشوكية” و”الإنفلونزا الموسمية” بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل بداية الحج لتعطي مدة كافية للجسم لتكوين المناعة إذ إن هذين التطعيمين مهمان وذلك لتشابه الأعراض مع أعراض كورونا.

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