20 مفقودا في انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان

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فُقد 20 شخصًا على الأقل إثر انهيارات أرضية نتيجة هطول أمطار غزيرة على مدينة أتامي وسط اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا استدعى فريق عمل للطوارئ لمعالجة الأزمة، مبينة أن الأمطار التي غمرت المدينة منذ أمس تجاوزت بالفعل متوسط مستويات يوليو في مقاطعتي شيزوكا، حيث يقع أتامي، وكاناجاوا المجاورة.