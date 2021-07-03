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الشؤون الإسلامية تكمل فرش جامع ميقات ذي الحليفة بالسجاد تزامنا مع الاستعدادات لاستقبال الحجاج

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الشؤون الإسلامية تكمل فرش جامع ميقات ذي الحليفة بالسجاد تزامنا مع الاستعدادات لاستقبال الحجاج

الشؤون الإسلامية تكمل فرش جامع ميقات ذي الحليفة بالسجاد تزامنا مع الاستعدادات لاستقبال الحجاج
http://almnatiq.net/?p=1000147
المناطق - وكالات

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة أعمال مشروع فرش جامع ميقات ذي الحليفة بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية تم تجهيزه بأيدي فنية ماهرة ومتخصصة عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة بصناعة السجاد بالمملكة، في إطار استعدادات
الوزارة لإستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير كل الأمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن .
وبلغت كمية فرش الجامع 5000 متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسماكة 8 ملم شملت كامل مصلى الجامع والساحات التابعة التي تتسع لـ 5000 آلاف مصلٍ ومصلية، كما تميز السجاد المعتمد في المشروع بجودته العالية حيث تمت صناعته من مادة الإكريليك
النقي 100 المقاوم للحريق والتعفن وفق أعلى المواصفات العالمية .
كما يتمير السجاد بطرازه الإسلامي الذي لا يلهي المصلين وبوبره الكثيف المعالج والمقاوم للبكتيريا والتعفن الذي تبلغ وزن الوبرة الكلي 4600 جرام لكل متر مربع ، وبلونه الأحمر الذي لايتلاشى مع الزمن وتحمله للضغط العالي والاستخدام الشاق في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام، كما بلغ عدد الصفوف في الاتجاه الطولي 1200 وفي الاتجاه العرضي 500 وعدد العقد 600,000 عقدة، وعدد النقط بالفرش مليون و200 ألف نقطة، وارتفاع الوبر 12 ملم بسماكة كلية 15 ملم وتعد هذه المواصفات التي تم تنفيذها بالمشروع من أرقى وأجود ما توصلت له صناعة السجاد بالعالم.

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