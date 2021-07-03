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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 18 مسجداً بعد تعقيمها في 3 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1000155
المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 18 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 3 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 147 يوماً 1748 مسجداً.
وأوضحت الوزراة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها 13 مسجداً بمنطقة عسير وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة ومسجدين بمنطقة الشرقية.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة, داعية إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد.

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