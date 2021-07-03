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تعيين المديني رئيساً تنفيذياً مكلفاً للمركز الوطني لإدارة الدين

تعيين المديني رئيساً تنفيذياً مكلفاً للمركز الوطني لإدارة الدين
http://almnatiq.net/?p=1000159
المناطق - الرياض

وافق مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان على تعيين هاني بن مديني المديني رئيساً تنفيذياً مكلفاً للمركز.
وجاء تعيين المديني استناداً على خبراته الواسعة ومعرفته العميقة في المجال المالي والاستثماري وإدارة الخزينة، ليقود دفة المركز نحو تحقيق أهدافه باستدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية والمساهمة في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد مـن خـلال وضـع إستراتيجيات وخطط سنوية للاقتراض تسهم بتحقيق مستهدفات رؤية المملكـة 2030 فــي تعزيز نمو القطـاع المالي.
وثمن المديني لمجلس الإدارة هذه الثقة التي سيكون لها عظيم الأثر في مواصلة الجهود المبذولة لاستكمال مسيرة المركز لتحقيق أهدافه المنشودة.
ويأتي تكليف هاني المديني ليكون خلفاً لفهد السيف الذي أسهم في إنشاء مكتب إدارة الدين في وزارة المالية عام 2015م، كما أسهم كذلك بنشأة وتأسيس المركز الوطني لإدارة الدين عام 2019م، ليصبح بإنجازاته غير المسبوقة أحد أكثر مراكز إدارة الدين نجاحاً وتطوراً في المنطقة.
وانضم للمركز الوطني لإدارة الدين في سبتمبر 2019 كرئيس لإدارة المحافظ، وكُلف بمنصب نائب الرئيس التنفيذي في مارس 2021. وتم اختياره ليكون عضوا بمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، والشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني، بالإضافة إلى عضوية عدد من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

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