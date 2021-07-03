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مركز الملك سلمان يوزع 3997 كرتونا من التمور في سقطرى

مركز الملك سلمان يوزع 3997 كرتونا من التمور في سقطرى
http://almnatiq.net/?p=1000176
المناطق - وكالات

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3,996 كرتونا من التمور للأسر النازحة والأكثر احتياجا والأيتام بمديرية حديبو التابعة لمحافظة سقطرى، استفاد منها 3,997 أسرة.
ويأتي ذلك امتدادا للجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لتوفير الأمن الغذائي ومقومات العيش الكريم للشعب اليمني الشقيق.

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