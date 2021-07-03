البيئة: 100 ألف ريال عقوبة استخدام بنادق الصيد من المركبات أو الشوزن في الصيد أو الشباك أو المصائد

المناطق - الرياض

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن عقوبة عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء ممارسة الصيد 10 آلاف ريال، كما أشارت إلى أن عقوبة استخدام بنادق الصيد من المركبات المتحركة 100 ألف ريال.

وأضافت الوزارة أن عقوبة استخدام بنادق الصيد من المركبات المتحركة 100 ألف ريال، وعقوبة استخدام الشوزن في الصيد أو الشباك أو المصائد 100 ألف ريال.

ومنعت الوزارة ‏الصيد من قبل غروب الشمس بساعة إلى ما بعد شروقها بساعة، مبينة أن هناك غرامة قدرها 50 ألف ريال بحق كل من يعتدي على موظفي البيئة أثناء أداء عملهم.