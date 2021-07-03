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مساعد وزير المالية ووكيل محافظ البنك المركزي يشاركان في اجتماع وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول العشرين

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مساعد وزير المالية ووكيل محافظ البنك المركزي يشاركان في اجتماع وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول العشرين

مساعد وزير المالية ووكيل محافظ البنك المركزي يشاركان في اجتماع وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول العشرين
http://almnatiq.net/?p=1000187
المناطق - الرياض

شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ووكيل محافظ البنك المركزي السعودي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري في الاجتماع الثالث لوكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية، الذي عُقد افتراضياً أمس الأول بحضور وكلاء وزارات المالية والبنوك المركزية من دول مجموعة العشرين، وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية، وتنسيق العمل المشترك نحو تحقيق نمو يتسم بالقوة والاستدامة والشمول.
ويأتي الاجتماع تمهيداً للاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإيطالية المقرر عقده في مدينة البندقية خلال المدة من 9 إلى 10 يوليو 2021م، الذي سيشارك فيه كل من معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك.
يذكر أن المملكة عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وهي لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة إيطاليا (الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين)، والمملكة (الرئاسة السابقة)، وإندونيسيا (الرئاسة اللاحقة للعام 2022)، حيث تهدف هذه اللجنة إلى ضمان عمل رئاسات مجموعة العشرين جنباً إلى جنب لتحقيق الاتساق والاستمرارية لجدول أعمال المجموعة، وتحرص المملكة على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام والشامل.

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