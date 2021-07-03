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فلكية جدة: “عطارد” سيظهر فجر غدٍ الأحد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان مزينة السماء

فلكية جدة: “عطارد” سيظهر فجر غدٍ الأحد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان مزينة السماء

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فلكية جدة: “عطارد” سيظهر فجر غدٍ الأحد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان مزينة السماء

فلكية جدة: “عطارد” سيظهر فجر غدٍ الأحد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان مزينة السماء
http://almnatiq.net/?p=1000189
المناطق - الرياض

يظهر كوكب عطارد غداً الأحد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان حيث تصل استطالته العظمى الغربية الصباحية -أقصى مسافة زاوية من الشمس-، وهي فرصة لرصد الكوكب فوق الأفق الشرقي قبل الفجر بحوالي الساعة تقريبا.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه لرصد عطارد يجب أن يكون الأفق مكشوف بالكامل ويتم النظر باتجاه موقع شروق الشمس، مشيراً إلى أن الكوكب سيظهر كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان إلى أعلى يمين موقع شروق الشمس وربما قد تحتاج لاستخدام المنظار الثنائي العينية في حال كانت السماء ليست صافية تماما بالقرب من الأفق .
وأبان أن عطارد أقرب كوكب إلى الشمس ومدارة يقع بين الأرض والشمس، ويرصد في سماء الأرض، وفي صباح الأحد سيكون الكوكب بزاوية 21.6 درجة غرب الشمس، لافتاً النظر إلى أن حركة عطارد حول الشمس في مدار شديد الاستطالة ( بيضاوي الشكل ) واستطالته العظمى متغيرة من حوالي 18 إلى 28 درجة.
وأفاد أن أفضل وقت لرصد عطارد في استطالته العظمى يعتمد بشكل أساسي على الموسم الذي يحدث فيه، فأقصى استطالة عظمى هي التي تكون متزامنة مع حدوث الاعتدال الربيعي والأقل تلك التي تحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي.

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