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أكثر من 1400 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

أكثر من 1400 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

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أكثر من 1400 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

أكثر من 1400 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=1000194
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1421 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 4 منشآت مخالفة، وضبط 36 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.
كما تلقت الأمانة 36 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية، وذلك عبر مركز البلاغات 940، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية أو البلدية عبر مركز البلاغات لمعالجتها.
وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

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