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ارتفاع كبير في عدد صواعق البرق بغرب كندا يؤجج حرائق الغابات

ارتفاع كبير في عدد صواعق البرق بغرب كندا يؤجج حرائق الغابات
http://almnatiq.net/?p=1000199
المناطق - الرياض

قال خبراء في الأرصاد الجوية إن صواعق البرق في غرب كندا على مدار اليومين الماضيين ارتفعت بنحو عشرة أضعاف مثيلاتها في الوقت نفسه من العام الماضي مدفوعة بموجة حر قياسية.
وحذر الخبراء من مزيد من الصواعق يومي السبت والأحد والتي قد تزيد من حرائق الغابات في ظل هبوب رياح قوية.

وقال كريس فاجاسكي، عالم الأرصاد الجوية في فايسالا وهي شركة عالمية متخصصة في القياسات البيئية إنه تم تسجيل أكثر من 710 آلاف صاعقة برق في كولومبيا البريطانية وألبرتا بين الساعة الثالثة مساءً يوم الأربعاء والسادسة صباح الخميس ارتفاعا من 8300 في المتوسط خلال نفس الفترة طوال الأعوام الخمسة الماضية.

وقال كبير الأطباء الشرعيين في مقاطعة كولومبيا البريطانية المطلة على المحيط الهادي إن المقاطعة تتعافى من موجة حر غير مسبوقة تسببت حتى الآن في وفاة 719 شخصًا، أي ثلاثة أضعاف ما كان يحدث عادة في نفس الفترة الزمنية. وقال مسؤولون في الأرصاد إن الصواعق أشعلت حرائق غابات في وسط كولومبيا البريطانية بلغت 136 حريقا حتى ظهر الجمعة، وفقا لـ”رويترز”.

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