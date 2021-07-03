احدث الأخبار

التعليم: تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لعودة الدراسة حضوريا
أبرز المواد
 الحج والعمرة تطلق منصة “كن عونًا” التطوعية
أبرز المواد
 ارتفاع كبير في عدد صواعق البرق بغرب كندا يؤجج حرائق الغابات
أبرز المواد
 فيروس كورونا: دراسة تؤكد أن كوفيد شائع بين القطط والكلاب
أبرز المواد
 أكثر من 1400 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
المنطقة الشرقية
 فلكية جدة: “عطارد” سيظهر فجر غدٍ الأحد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان مزينة السماء
أبرز المواد
 مساعد وزير المالية ووكيل محافظ البنك المركزي يشاركان في اجتماع وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول العشرين
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة الحديدة
أبرز المواد
 البيئة: 100 ألف ريال عقوبة استخدام بنادق الصيد من المركبات أو الشوزن في الصيد أو الشباك أو المصائد
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان يوزع 3997 كرتونا من التمور في سقطرى
أبرز المواد
 وصول دفعة جديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى المهرة
أبرز المواد
 منصّات “سكني” تواصل تقديم خدماتها بمتوسط 16 ألف زيارة يومياً للتطبيق
أبرز المواد
التعليم: تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لعودة الدراسة حضوريا

التعليم: تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لعودة الدراسة حضوريا

أبرز المواد
الحج والعمرة تطلق منصة “كن عونًا” التطوعية

الحج والعمرة تطلق منصة “كن عونًا” التطوعية

أبرز المواد
ارتفاع كبير في عدد صواعق البرق بغرب كندا يؤجج حرائق الغابات

ارتفاع كبير في عدد صواعق البرق بغرب كندا يؤجج حرائق الغابات

أبرز المواد
فيروس كورونا: دراسة تؤكد أن كوفيد شائع بين القطط والكلاب

فيروس كورونا: دراسة تؤكد أن كوفيد شائع بين القطط والكلاب

أبرز المواد

التعليم: تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لعودة الدراسة حضوريا

التعليم: تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لعودة الدراسة حضوريا
http://almnatiq.net/?p=1000206
المناطق - الرياض

اتفقت وزارتا الصحة والتعليم على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتلقي (5) ملايين طالب وطالبة -ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر- لقاح كورونا خلال الشهر الحالي.
وسيشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن، وذلك استعداداً للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونياً.
وثمّن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عاليًا حرص واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة لصحة وسلامة أبناء وبنات الوطن لأخذ اللقاح؛ تمهيداً لعودة آمنة للدراسة حضورياً، كما شكر معالي وزير الصحة وفريق العمل في مراكز تقديم اللقاحات على تعاونهم وجهودهم المخلصة.

روابط ذات صلة

الحج والعمرة تطلق منصة “كن عونًا” التطوعية

الحج والعمرة تطلق منصة “كن عونًا” التطوعية
ارتفاع كبير في عدد صواعق البرق بغرب كندا يؤجج حرائق الغابات

ارتفاع كبير في عدد صواعق البرق بغرب كندا يؤجج حرائق الغابات
فيروس كورونا: دراسة تؤكد أن كوفيد شائع بين القطط والكلاب

فيروس كورونا: دراسة تؤكد أن كوفيد شائع بين القطط والكلاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*