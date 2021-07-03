احدث الأخبار

ميناء ينبع التجاري يستقبل أول شحنة قمح للمؤسسة العامة للحبوب
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى يلتقي بالمشاركين في البرنامج التدريبي للفرقة الوطنية للموسيقى
أبرز المواد
 التعليم: تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لعودة الدراسة حضوريا
أبرز المواد
 الحج والعمرة تطلق منصة “كن عونًا” التطوعية
أبرز المواد
 ارتفاع كبير في عدد صواعق البرق بغرب كندا يؤجج حرائق الغابات
أبرز المواد
 فيروس كورونا: دراسة تؤكد أن كوفيد شائع بين القطط والكلاب
أبرز المواد
 أكثر من 1400 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية
المنطقة الشرقية
 فلكية جدة: “عطارد” سيظهر فجر غدٍ الأحد كنقطة ضوئية متوسطة اللمعان مزينة السماء
أبرز المواد
 مساعد وزير المالية ووكيل محافظ البنك المركزي يشاركان في اجتماع وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول العشرين
أبرز المواد
 البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية على محافظة الحديدة
أبرز المواد
 البيئة: 100 ألف ريال عقوبة استخدام بنادق الصيد من المركبات أو الشوزن في الصيد أو الشباك أو المصائد
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان يوزع 3997 كرتونا من التمور في سقطرى
أبرز المواد
ميناء ينبع التجاري يستقبل أول شحنة قمح للمؤسسة العامة للحبوب

ميناء ينبع التجاري يستقبل أول شحنة قمح للمؤسسة العامة للحبوب

أبرز المواد
الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى يلتقي بالمشاركين في البرنامج التدريبي للفرقة الوطنية للموسيقى

الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى يلتقي بالمشاركين في البرنامج التدريبي للفرقة الوطنية للموسيقى

أبرز المواد
التعليم: تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لعودة الدراسة حضوريا

التعليم: تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لعودة الدراسة حضوريا

أبرز المواد
الحج والعمرة تطلق منصة “كن عونًا” التطوعية

الحج والعمرة تطلق منصة “كن عونًا” التطوعية

أبرز المواد

ميناء ينبع التجاري يستقبل أول شحنة قمح للمؤسسة العامة للحبوب

ميناء ينبع التجاري يستقبل أول شحنة قمح للمؤسسة العامة للحبوب
http://almnatiq.net/?p=1000209
المناطق - الرياض

استقبل ميناء ينبع التجاري اليوم السفينة “FREEDOM LINE” التي تبلغ حمولتها (54) ألف طن من القمح، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات البحرية والتشغيلية.
وتُعد هذه الشحنة الأولى للمؤسسة العامة للحبوب، ومن المنتظر تَعاقُب وصول الشحنات الأخرى للميناء بعد اكتمال مشروع الصوامع الذي تم إنشاؤه بطاقة 120 ألف طن.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم خطط نمو وزيادة الكميات المناولة، وتوفير بيئة جاذبة للخطوط الملاحية، وتعزيز الحركة التجارية بما يتواكب مع توجهات الهيئة العامة للموانئ، فضلاً عن ضمان استمرارية سلاسل الإمداد المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي المتوازن.
يذكر أن ميناء ينبع التجاري يُعد المنفَذ البحري الإستراتيجي لقربه من الأسواق المحلِّية لمنطقتَي المدينة المنوَّرة والقصيم، وبوَّابة لانتقال التجارة من هذه المناطق الواعدة اقتصادياً وإليها، ويتوسط ميناءَ ضبا شمالاً، وميناءي الملك فهد الصناعي وجدة الإسلامي جنوباً، ويقع على مسافة نحو 460 ميلاً بحرياً جنوب قناة السويس، و 168 ميلاً بحرياً شمال غرب ميناء جدة الإسلامي.
ويضم الميناء 12 رصيفاً، بطول نحو 4.2كم، إضافة إلى رصيف للسياحة بطول 180م، وعمق 10م، يتصل به رصيفٌ لتموين اليخوت وآخر عائم لاستقبالها.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء أكثر من 13,5 مليون طن، كما يتضمن الميناء محطة للركاب بطاقة استيعابية تبلغ 2000 راكب، ومحطة للبضائع العامة، إضافة إلى صومعتَيْن لتخزين المواد السائبة بطاقة 20 ألف طن لكلِّ وحدة.

روابط ذات صلة

الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى يلتقي بالمشاركين في البرنامج التدريبي للفرقة الوطنية للموسيقى

الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى يلتقي بالمشاركين في البرنامج التدريبي للفرقة الوطنية للموسيقى
التعليم: تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لعودة الدراسة حضوريا

التعليم: تطعيم 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي لعودة الدراسة حضوريا
الحج والعمرة تطلق منصة “كن عونًا” التطوعية

الحج والعمرة تطلق منصة “كن عونًا” التطوعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*