مركز السكر بصحة بيشة يقدم خدماته الطبية لأكثر من 6 آلاف مراجع

المناطق - بيشة

قدّم مركز السكري والغدد الصماء في بيشة ، خدماته الصحية والعلاجية لأكثر من 6 آلاف مستفيد خلال النصف الأول من العام 2021م.

وأوضحت صحة بيشة ، أن المركز استقبل خلال الستة أشهر الماضية 6284 مراجعًا، منهم 3028 مراجعاً في عيادات “السكري” ، و 1945 مراجعاً في عيادات الغدد ، و 1275 مراجعاً في عيادة القدم السكري.

وأبانت صحة بيشة ، أن المركز يواصل تقديم خدماته الصحية والتثقيفية والعلاجية بشكل مميز وجودة عالية من خلال عيادات تخصصية تضم فريق عمل مميز من الأطباء والأخصائيين والفنيين.

يُذكر أنه من ضمن الخدمات الطبية التي يقدّمها المركز، الرعاية الطبية لمرضى السكري في فئة الأطفال الذين يعانون من داء السكري النوع الأول؛ حيث تتم معالجتهم بحقن الأنسولين مع النظام الغذائي مع التثقيف الصحي المستمر للمرضى وذويهم.