1600 طالب وطالبة في مراكز الدعم الصيفي بتعليم عسير

المناطق - عسير

تواصل مراكز الدعم التعليمي الافتراضي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أعمالها عبر منصة مدرستي مستهدفة طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك تماشياً مع خطة الوزارة الرامية لبناء وتعزيز المهارات الأساسية وتنمية قدرات الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة المكلف سفر البريدي أنه التحق في المراكز الأربعة قرابة 1600 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن مراكز الدعم التعليمي تركز على تدريس المعلمين والمعلمات للمواد المستهدفة وهي: القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وفقا للجداول الدراسية المعدة لكافة صفوف المرحلتين، وتعمل على معالجة الفاقد التعليمي خلال فترة جائحة كورونا المستجد، وتغذية مهارات ومعلومات الطلاب و الطالبات، والاستفادة من وقت الفراغ لديهم خلال الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى تنمية مهارات الطلاب و الطالبات للمشاركة في الاختبارات الدولية والتحصيلية ، منوها بما توليه وزارة التعليم من اهتمام بأبنائها وتهيئة كافة السُبل للاستفادة من أوقات الفراغ عبر هذه المراكز والتي تعمل كل يوم من الساعة الواحدة ظهرا إلى الخامسة مساء بمعدل خمس حصص يوميا ، مثمنا جهود فريق العمل بالمراكز ، ومشيدا بدور الإدارات التي عملت على تجهيز انطلاق المراكز ممثلة في الشؤون التعليمية ، ومكاتب التعليم ، والإشراف التربوي للبنين والبنات ، وتقنية المعلومات ، والإعلام والاتصال.