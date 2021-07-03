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جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لـمرحلتي «البكالوريوس» و«الدبلوم» غدا

جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لـمرحلتي «البكالوريوس» و«الدبلوم» غدا

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جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لـمرحلتي «البكالوريوس» و«الدبلوم» غدا

جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لـمرحلتي «البكالوريوس» و«الدبلوم» غدا
http://almnatiq.net/?p=1000232
المناطق-حائل

تبدأ جامعة حائل يوم غداً الأحد ٢٤ ذي القعدة استقبال طلبات القبول السنوي في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة ويستمر القبول حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28/11/1442هـ 8/7/2021م.

وستعلن الجامعة أسماء المقبولين إلكترونيًّا يوم الثلاثاء ٣ ذي القعدة ١٤٤٢هـ، ويمكن تأكيد القبول للطلبة المستجدين إلى يوم الجمعة ٦ ذي الحجة ١٤٤٢هـ الموافق 16 يوليو 2021م، وبعد انتهاء المدة المحددة للتقديم الإلكتروني سيتم القبول عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسيًّا وبشكل آلي، وتحتسب النسبة الموزونة كالآتي:

  • الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (الطبيعي) تتمثل:
    النسبة التراكمية في الثانوية العامة 35٪
    درجة اختبار القدرات العامة 35٪
    درجة الاختبار التحصيلي 30٪
  • الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة، القسم الأدبي (العلوم الشرعية) فستكون النسب 50٪ النسبة التراكمية في الثانوية العامة و50٪ درجة اختبار القدرات العامة.
    وسيتم عرض جميع الرغبات على الطلبة حسب نوع الشهادة الثانوية والنسبة الموزونة، وعليهم تحديد الرغبات حسب أولوياتهم مع إمكانية تعديل رغباتهم حتى موعد إغلاق الموقع، وستكون المسارات على النحو التالي:
  • طلبة العلمي: يتاح لهم المسار الصحي والمسار العلمي الهندسي لمرحلة البكالوريوس والكلية التطبيقية لمرحلة الدبلوم.
  • طلبة الأدبي: يتاح لهم المسار الإنساني لمرحلة البكالوريوس والكلية التطبيقية لمرحلة الدبلوم.

من جانبه، قال الدكتور عبدالله بن جمعان الزهراني، عميد عمادة القبول والتسجيل: إن عملية القبول تتم من خلال بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة، ولا تتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات، مضيفًا أنه بعد المفاضلة يتم إشعار المقبولين عن طريق الرسائل النصية على الجوال المدون بالبيانات الأساسية عند التقديم لإبلاغهم بنتيجة القبول، كما يتعين على المقبولين الدخول على حسابهم الإلكتروني عبر موقع بوابة القبول الإلكترونية لتأكيد القبول من قبلهم، وذلك خلال الفترة المحددة، وفي حال عدم تأكيد القبول في تلك الفترة يتم استبعاد قبول الطالب.
وأشار الدكتور الزهراني إلى أهمية الاطلاع على شروط القبول عبر موقع الجامعة الإلكتروني، سائلًا الله التوفيق والنجاح للطلبة المستجدين في حياتهم العلمية القادمة.

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