احدث الأخبار

شرطة الرياض: إيقاف شخص تلفظ على مجموعة نساء بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة
أبرز المواد
 “الجماعة” قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى
أبرز المواد
 جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لـمرحلتي «البكالوريوس» و«الدبلوم» غدا
أبرز المواد
 زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية
أبرز المواد
 1600 طالب وطالبة في مراكز الدعم الصيفي بتعليم عسير
منطقة عسير
 وزير الداخلية: نقل مخالفي أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم تجاوزا على الأنظمة في المملكة وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى
أبرز المواد
 مركز السكر بصحة بيشة يقدم خدماته الطبية لأكثر من 6 آلاف مراجع
منطقة عسير
 فريق إستراتيجية دعم الأندية ينظم ورش عمل لشرح معايير وآلية تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول للموسم الرياضي المقبل
أبرز المواد
 قاعدة بيانات “اعتدال” تكشف تنقل التنظيمات الإرهابية وتبادل الأدوار فيما بينها لصناعة صور مضللة
أبرز المواد
 شرطة الجوف: ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
منطقة الجوف
 ميناء ينبع التجاري يستقبل أول شحنة قمح للمؤسسة العامة للحبوب
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى يلتقي بالمشاركين في البرنامج التدريبي للفرقة الوطنية للموسيقى
أبرز المواد
شرطة الرياض: إيقاف شخص تلفظ على مجموعة نساء بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة

شرطة الرياض: إيقاف شخص تلفظ على مجموعة نساء بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة

أبرز المواد
“الجماعة” قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى

“الجماعة” قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى

أبرز المواد
جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لـمرحلتي «البكالوريوس» و«الدبلوم» غدا

جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لـمرحلتي «البكالوريوس» و«الدبلوم» غدا

أبرز المواد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

أبرز المواد

شرطة الرياض: إيقاف شخص تلفظ على مجموعة نساء بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة

شرطة الرياض: إيقاف شخص تلفظ على مجموعة نساء بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة
http://almnatiq.net/?p=1000233
المناطق- الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية شخص قام بتصوير مجموعة من النساء وهنّ يمارسن رياضة ركوب الدراجات، وتلفظه بألفاظ تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك أثناء أداء عمله لدى شركة حراسات مدنية في أحد المواقع بالرياض.

وأضاف بأنه جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

روابط ذات صلة

“الجماعة” قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى

“الجماعة” قررت إخراج عناصرها وأنشطتها من تركيا والرحيل لدول أخرى
جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لـمرحلتي «البكالوريوس» و«الدبلوم» غدا

جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية لـمرحلتي «البكالوريوس» و«الدبلوم» غدا
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*