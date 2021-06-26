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قسم المسرح بثقافة وفنون الشمالية يكثف نشاطه المسرحي

قسم المسرح بثقافة وفنون الشمالية يكثف نشاطه المسرحي

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قسم المسرح بثقافة وفنون الشمالية يكثف نشاطه المسرحي

قسم المسرح بثقافة وفنون الشمالية يكثف نشاطه المسرحي
http://almnatiq.net/?p=1000234
المناطق- الرياض

تواصل لجنة المسرح والفنون المسرحية بجمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية تقديم وعمل البروفات لعدد من الأعمال المسرحية القادمة والتي يشارك فيها عدد من المواهب الشابة بإشراف مسئول المسرح بالجمعية الاستاذ عبدالله خضيرالعنزي والذي اضاف أن هناك أوبريت وطني سيتم تصويره قريباً وستتم المشاركة فيه في المناسبات الوطنية التي تقام في المنطقة وأيضاً على مستوى المملكة وأضاف العنزي أن قسم المسرح بالجمعية يرحب بكل المواهب المسرحية بالمنطقة

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