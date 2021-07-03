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«البلدية والقروية والإسكان» تُنجز أكثر من 138 مليون م2 حدائق ومسطحات خضراء خلال 2020
http://almnatiq.net/?p=1000248
المناطق- الرياض

نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدداً من الحدائق والمنتزهات داخل الأحياء ومداخل مختلف مدن ومناطق المملكة ضمن جهود الأمانات والبلديات التابعة لها، وبلغ عدد الحدائق والمنتزهات المُنفذة (7303) حديقة ومنتزه، تمتد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من (128.3) مليون م2، وذلك ضمن جهود الوزارة في تحسين جودة الحياة بالمدن السعودية عبر تطوير المراكز الحضارية وميادين الاحتفالات لإقامة الملتقيات الاجتماعية والفعاليات الثقافية، وتعزيز حصة الفرد من المساحات الخضراء في المدن بتوفير أماكن التنزه الملائمة لتلبية حاجة المواطنين والمقيمين، وتحسين المشهد الحضري للمدن.

وتجاوز عدد الأشجار المزروعة خلال العام الماضي 2020 أكثر من (18) مليون شجرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، فيما بلغت مساحة المسطحات الخضراء قرابة (182.9) مليون م2، وذلك في إطار تحقيق رضا المستفيدين عن خدمات المرافق العامة والمنتزهات والتشجير وذلك من خلال توفير فرص للتنزه والترويح في الطبيعة لسكان المدن عبر إنشاء وتطوير عدد من الحدائق والساحات البلدية وتخصيص مناطق ألعاب للأطفال وتوفير أماكن مخصصة للمشي.
وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أن أمانة منطقة الرياض تأتي في المرتبة الأولى من حيث إصلاح المساحات الخضراء بمساحة 32,595,260 م2، فيما تأتي أمانة منطقة القصيم في المرتبة الثانية بمساحة 19,457,611 م2، ثم أمانة منطقة المدينة المنورة على مساحة 17,323,041 م2، ثم أمانة محافظة الطائف بمساحة 16,485,031 م2، ثم أمانة منطقة عسير 12,937,625 م2، ثم أمانة المنطقة الشرقية 11,288,065 م2.
ودعت الوزارة رواد الحدائق والمتنزهات بالالتزام بالإرشادات المدونة في اللوحات الموجودة على مداخل هذه المواقع والمحافظة على النباتات والزهور والمسطحات الخضراء والحرص على سلامة أنظمة الري المستخدمة في جميع الحدائق والمتنزهات، ونظافة المواقع والمحافظة على المرافق العامة.

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