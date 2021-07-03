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تدخل طبي طارئ في مركز القلب بعرعر لإنقاذ مريض تعرض لصدمة قلبية

تدخل طبي طارئ في مركز القلب بعرعر لإنقاذ مريض تعرض لصدمة قلبية
http://almnatiq.net/?p=1000249
المناطق-عرعر

أسهم فريق طبي في مركز الأمير عبدالعزيز بن مساعد للقلب بمدينة عرعر في إنقاذ مريض تعرض لاحتشاء حاد في عضلة القلب؛ بسبب قصور في دورة شرايين القلب، وضيق حرج في الموزع الرئيس وبقية الشرايين؛ مما أدى إلى صدمة قلبية واستسقاء رئوي حاد؛ حيث قام فريق جراحة القلب بإجراء عملية قلب مفتوح طارئة، تم خلالها توصيل 3 شرايين للقلب، وقد استغرقت العملية 6 ساعات وكُللت بالنجاح، وتماثل المريض بعدها للشفاء وغادر المركز وهو يتمتع بصحة جيدة، ولله الحمد.

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