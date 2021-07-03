ماريجا في طريقه إلى الرياض استعداداً لبدء التدريبات مع الهلال

المناطق- الرياض

يستعد الدولي المالي موسى ماريجا، مهاجم الهلال الجديد، للانضمام رسمياً إلى صفوف فريقه الأول لكرة القدم، من أجل بدء التدريبات الإعدادية للموسم المقبل 2021-2022.

ونشر ماريجا، صورة له خلال استقلاله طائرة في طريقها للرياض، حيث ينتظر خضوعه رفقة زملائه اللاعبين في فريق الهلال لفحوصات طبية شاملة لمدة 3 أيام بداية من السادسة من يوليو بمقر النادي في الرياض، قبل بدء التدريبات البدنية.

ووقع ماريجا على عقود انضمامه إلى الهلال لمدة 3 مواسم تبدأ من 2021-2022، في صفقة انتقال حر بالمجان عقب انتهى مدة تعاقده مع بورتو البرتغالي.

وشارك ماريجا خلال موسم 2020-2021 مع بورتو في 45 مباراة؛ حيث سجل 12 هدفًا وصنع 5 آخرين، وتوج معه بـ4 بطولات، آخرها الدوري البرتغالي موسم 2019-2020، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البرتغال عام 2018.