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شؤون الحرمين ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين

شؤون الحرمين ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين
http://almnatiq.net/?p=1000270
المناطق_واس

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفع مستوى الإجراءات الاحترازية وتوعية قطاعات الرئاسة والوكالة كافةً بأهمية المرحلة المقبلة في جائحة كورونا وذلك تمشياً مع توجه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للمحافظة على سلامة المواطن والمقيم وقاصدي بيت الله الحرام.
وأكدت الرئاسة على جميع منسوبيها استشعار المسؤولية الدينية والوطنية والأمنية والصحية والمجتمعية، وعدم التراخي والتساهل والتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية، خاصة التباعد الجسدي وعدم التجمعات، وارتداء الكمامات والالتزام بالتعقيم، والإسراع في أخذ اللقاحات واتخاذ كل ما يمكن من وسائل وتقنيات حديثة مُتَّخَذَة لسلامة قاصدي الحرمين والعاملين بهما من هذه الجائحة.
يذكر أن الرئاسة منذ بداية الجائحة قد اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير المشددة التي من شأنها الحفاظ على سلامة رواد الحرمين الشريفين.

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