أمين منطقة الجوف يتفقّد تنفيذ 7 مشروعات في سكاكا

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تفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان يرافقه كلٌّ من وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس محمد البراهيم ووكيل الأمين للصيانة والتشغيل المهندس أحمد العيسى ومدير عام المشاريع المهندس إيهاب الذويب ومدير عـام العلاقات والإعلام عمر الحموان, تنفيذ 7 مشروعات بلدية يجري تنفيذها في مواقع مختلفة بمدينة سكاكا، ضمن جهود الأمانة المستمرة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وشملت جولة الأمين الميدانية متابعة سير العمل في مشروع جسر ونفق طريق الملك خالد بمدينة سكاكا، ونسبة الإنجاز والمراحل المتبقية.

وتفقد الشرعان خلال الجولة طريق الملك فهد ، والممشيين الغربي والشمالي في سكاكا.

واختتم الجولة التفقدية بمشروع امتداد طريق الملك عبد العزيز وتطوير المنطقة المحيطة بقلعة زعبل وتطوير الوسط التجاري.

وشدد أمين الجوف على المقاولين بالسرعة في تنفيذ المشروعات وإنجازها في الوقت المحدد، مؤكداً على ضرورة إنهاء المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

وأكد حرص الأمانة على تنفيذ المشروعات بأفضل معايير الجودة والسلامة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وفقا لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.