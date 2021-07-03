أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفياً

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أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اتصالاً هاتفياً لتعزية أسرة شهيد الواجب الجندي مشعل بن مطلق الحريجي، أحد منسوبي الدفاع المدني بالدمام، الذي استشهد الخميس الماضي في أثناء تأدية واجبه مع زملائه في عملية إطفاء حريق نشب في أحد المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

وقدّم سموه التعازي لأسرة الشهيد ، سائلاً الله أن يغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اتصالاً بأسرة الشهيد مشعل الحريجي عبّر خلاله عن تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد الذي قدّم روحه في أثناء تأدية واجبه.

وكان صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن قام بزيارة أسرة الشهيد الحريجي، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي، وعدد من القيادات الأمنية، ونقل سموه تعازي سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، سائلاً الله له المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان.