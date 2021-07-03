احدث الأخبار

أمانة المدينة تزين شوارع المدينة المنورة بأكثر من 2000 شجرة خلال أسبوع
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفياً
أبرز المواد
 أمين منطقة الجوف يتفقّد تنفيذ 7 مشروعات في سكاكا
أبرز المواد
 تطبيق “توكلنا” يطلق الجواز الصحي بحلَّة جديدة ومميزات متعددة
أبرز المواد
 شؤون الحرمين ترفع مستوى الإجراءات الاحترازية بالحرمين الشريفين
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل ‏‎15,555‎‏ إصابة جديدة و 287 وفاة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الدنمارك تتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا لأول مرة منذ 29 عاماً
أبرز المواد
 ماريجا في طريقه إلى الرياض استعداداً لبدء التدريبات مع الهلال
أبرز المواد
 «البلدية والقروية والإسكان» تُنجز أكثر من 138 مليون م2 حدائق ومسطحات خضراء خلال 2020
أبرز المواد
 تدخل طبي طارئ في مركز القلب بعرعر لإنقاذ مريض تعرض لصدمة قلبية
أبرز المواد
 المنتخب الشاب يهزم المصري ويتأهل لنهائي كأس العرب
أبرز المواد
 “الحج” تعكف على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن بمشعر عرفات
أبرز المواد
أمانة المدينة تزين شوارع المدينة المنورة بأكثر من 2000 شجرة خلال أسبوع

أمانة المدينة تزين شوارع المدينة المنورة بأكثر من 2000 شجرة خلال أسبوع

أبرز المواد
أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفياً

أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفياً

أبرز المواد
أمين منطقة الجوف يتفقّد تنفيذ 7 مشروعات في سكاكا

أمين منطقة الجوف يتفقّد تنفيذ 7 مشروعات في سكاكا

أبرز المواد
تطبيق “توكلنا” يطلق الجواز الصحي بحلَّة جديدة ومميزات متعددة

تطبيق “توكلنا” يطلق الجواز الصحي بحلَّة جديدة ومميزات متعددة

أبرز المواد

أمانة المدينة تزين شوارع المدينة المنورة بأكثر من 2000 شجرة خلال أسبوع

أمانة المدينة تزين شوارع المدينة المنورة بأكثر من 2000 شجرة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=1000288
المناطق_واس

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي عدداً من المشاريع المتعلقة بالتشجير وزيادة الرقعة الخضراء في عدة طرق ومحاور رئيسة شملت الميادين العامة وممرات المشاة والشوارع الفرعية بهدف تحسين جودة الحياة والإسهام في تطوير المدينة المنورة .
واستطاعت الأمانة خلال المدة من 23 إلى 30 يونيو زراعة 2266 من الشجيرات والصباريات، وزراعة 3600 متر مربع من مسطحات ومغطيات التربة وتقليم وتهذيب 700 شجرة ورفع المخلفات والردم الترابية من مساحات تقدر بـ 26454 مترا مربعا، وشمل 70962 مترا مربعا بالتعشيب، وتكريب 2050 نخلة، وقص مسطحات من مساحات تقدر بـ 134038 مترا مربعا، إضافة إلى قص وإزالة أسيجة ( سواتر زراعية ) من مساحة 3029 مترا مربعا ، إلى جانب صيانة 15 من ألعاب الحدائق وإجراء صيانة مدنية لنحو 1650 مترا مربعا، فيما اعتنت أمانة المنطقة بصيانة شبكات الري عبر تحديثها لأكثر من 3300 متر .

روابط ذات صلة

أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفياً

أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه يعزيان أسرة شهيد الواجب الجندي الحريجي هاتفياً
أمين منطقة الجوف يتفقّد تنفيذ 7 مشروعات في سكاكا

أمين منطقة الجوف يتفقّد تنفيذ 7 مشروعات في سكاكا
تطبيق “توكلنا” يطلق الجواز الصحي بحلَّة جديدة ومميزات متعددة

تطبيق “توكلنا” يطلق الجواز الصحي بحلَّة جديدة ومميزات متعددة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*